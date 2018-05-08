Esnaf tepki gösterdi, yıkım ertelendi

YALOVA Belediyesi'nin, Mihenk Sokak’ta faaliyet gösteren işletmelerin bina önlerine yaptıkları kapalı çıkmaları kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle yıkma girişimi, bölge esnafının tepkisi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Yalova Belediye Meclisi'nde, Badgodesberk Parkı’nın yanındaki Mihenk Sokak’ta bulunan işletmelerle ilgili olarak dükkan çıkmalarının imar mevzuatına göre düzenlenmesi kararı alındı. Yalova Belediyesi, bölge esnafına yeni uygulamaya göre işyerlerinin düzenlemesi için yazı gönderdi. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelerle ilgili yıkım kararı alan belediye, yıkım işlemi gerçekleştirmek için bölgeye iş makineleri ve çok sayıda zabıta ekibi gönderdi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Esnaf ve çalışanlar ise yıkımı engellemek için alanda toplandı. Bazı kişiler, işletmelerin kapalı çıkmalarının yıkılmaması için araçlarını dükkanların önüne çekti. Tepki üzerine yıkımın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, iş makineleri bölgeden çekildi.



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