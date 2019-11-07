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Esnaf Odası Başkanı Öztürk'ten bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan Avcılar'daki servis kazasına ilişkin açıklama

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-AVCILAR'da bir ilkokulun bahçesinde bir çocuğun servis aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı...

GENEL 07.11.2019, 20:58

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-AVCILAR'da bir ilkokulun bahçesinde bir çocuğun servis aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "ilahi diye bir cümle kullandım. Benim takdiri ilahiden kastım, 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için her ne kadar tedbir alırsak alalım, bazı şeyler olacaksa oluyor. Bunun için bir şeylerin çok kollanması, tedbirler alınması bazen yeterli olmayabiliyor. Benim kullandığım cümle budur." dedi.

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracının şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yaşanan talihsiz kazaya ilişkin, “32 yıldır ben de öğrenci servisi taşıyorum. Bugün malum üzücü bir olay yaşadık. Ölen çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Meslektaşıma, camiamıza geçmiş olsun diyorum. Allah hepimize kolaylıklar versin. Biz de bir televizyon yayınında gördük. Okulun bulunduğu, özellikle servis araçlarının girdiği sokak dar bir sokak. Servis giriş, çıkışında çocuğun arabanın önüne fırlamasıyla yaşanmış bir kaza diye duyduk. Biz kazayı görmedik. O kadar fazla bilgi sahibi değiliz. Her ne kadar yöneticilerimizi okula yönlendirdiysek de okulun bahçesine alınmadılar. Yetkili ve ya bilgili biriyle görüşemedik. Şu anda basından öğrendiğimiz kadarıyla bir durum söz konusu" Dedi.


 

"SABIKASI OLMADIĞINA DAİR RAPORLAR VAR"

Öztürk, servis sürücüsünün daha önceden hakkında çıkan taciz iddialarıyla ilgili “Bizim o konuda bir bilgimiz yok. Zaten böyle bir iddia olsa bu sürücümüzün, belediyeden güzergâh kullanım belgesi veya İstanbul'daki toplu taşıma araçlarını kullanmalarına yetki kılan şoför kartı dediğimiz kart olmazdı. Bizim elimizde de şoför arkadaşımızın sabıkasının olmadığına, ehliyetinin kazadan veya alkolden 6 aydan fazla bir sürede geri alınmadığına dair raporlar var. Sağlık raporları var. Psikoteknik belgesi var, birçok belgesi var elimizde. Bizim elimizde öyle bir belge yok. Onun için birilerinin söylemesiyle ve ya bu konuda bir şikâyet olmuş mu olmamış mı bilmiyoruz" Şeklinde konuştu.


 

“DENETİME DAHA KAYIT SIRASINDA BAŞLIYORUZ"

Genel olarak servis araçlarının denetimlerini nasıl yaptıklarından bahseden Öztürk, “Biz denetime daha kayıtta başlıyoruz. Kayıt sırasında araç sahibinin sabıka kaydını, gerekli bütün şeyleri istiyoruz. Ondan sonra aracı şoför kullanıyorsa, hem şoförün hem araçta bulunması gereken rehber personeli sağlık raporunu sabıka kaydını, şoför arkadaşımızın ehliyetiyle alakalı kazaya karışmış mı karışmamış mı, trafikte yediği cezaların puanına kadar hepsinin dokümanını alıp dosyalıyoruz. Bu konularda en fazla inceleyen kurumlardan bir tanesiyiz" diye konuştu.


 

“OKUL BAHÇELERİ MÜSAİTSE SERVİS ARAÇLARI MUTLAKA GİRMELİ"

Servis araçlarının okul bahçesine girmesiyle ilgili konuşan Hamza Öztürk, “Bunun haricinde çokça gelen sorulardan bir tanesi de okul servis araçlarının okul bahçelerini kullanması doğru mu diye. Bu çok tartışıldı daha önceden. Şöyle bir durum var. Okul bahçeleri müsaitse servis araçlarının girip çıkmasına bu çok önemli bir konu, mutlaka girmeli diye düşünüyoruz. Çünkü okul servis araçlarının okula gelip gittiği saatlerde gelen öğrencilerin velileri de okul önünde veya sokakta ciddi bir araç trafiği oluşturuyorlar. Bu arada okul servislerinin okul bahçesine, kaldırıma yanaşmaları hiçbir şekilde söz konusu olmuyor. Bunun için yönetmeliğimizde şu madde var. Servis araçlarının öğrencilerinin öğrencileri rahatça indirip bindirmelerini sağlayacak yerin tespit edilmesi" dedi.


 

“5 DAKİKA SONRA NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR"

Öztürk, “Bir haber kanalında röportaj verirken takdiri ilahi diye bir cümle kullandım. Benim takdiri ilahiden kastım, 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için her ne kadar tedbir alırsak alalım, bazı şeyler olacaksa oluyor. Bunun için bir şeylerin çok kollanması, tedbirler alınması bazen yeterli olmayabiliyor. Benim kullandığım cümle budur. Onun haricinde lalettayin bir şekilde 'bu çocuk öldü, ne yapalım, bundan sonrasında dikkat edeceğiz'. Böyle bir şeyin içinde asla olmadım olmam da söz konusu değil" İfadelerini kullandı.

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