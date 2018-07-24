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Eskort kadının evini karıştıran iki şüpheliye 45 gün hapis cezası

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), alkol aldıktan sonra, internet üzerinden tanışıp anlaştıkları eskort kadının evi yerine, yaşlı bir kadının evine giden Mehmet Emin S. ile Osman S. 45 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Cinsel...

Eskort kadının evini karıştıran iki şüpheliye 45 gün hapis cezası
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), alkol aldıktan sonra, internet üzerinden tanışıp anlaştıkları eskort kadının evi yerine, yaşlı bir kadının evine giden Mehmet Emin S. ile Osman S. 45 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Cinsel taciz' ve 'mülke tecavüz' suçlamalarıyla tutuklanan şüphelilerin asker olduğu belirtildi.
Olay, 3 gün önce ülkenin turizm şehri Girne'de meydana geldi. Mehmet Emin S. ile Osman S., iddiaya göre, internet üzerinden eskortluk yapan kadın ile anlaştı. Adresi alan iki arkadaş, önce bir bara gidip, alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bardan çıkan Mehmet Emin S. ve Osman S., eskort kadının verdiği adrese gitmek için yola çıktı. Ancak iki arkadaş, alkolün de etkisiyle adresi karıştırıp, başka bir binaya girdi, M.Y adlı yaşlı kadının kapısını çaldı.
Mehmet Emin S. ile Osman S., anlaştıkları kadın olduğunu düşündükleri M.Y. ile iddiaya göre birlikte olmaya çalıştı. Kendilerini direnen kadının 50 Euro ve 80 TL'sini alan iki kişi, evin odasına geçti. Bu sırada fırsatını bulup sokağa çıkan M.Y., bağırarak yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mehmet Emin S. ile Osman S.'yi gözaltına alındı. 
İşlemlerinin ardından şüpheliler, 'cinsel taciz' ve 'mülke tecavüz' suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mehmet Emin S. verdiği ifadesinde, "Olayı alkolün tesiri altındayken yaptım. Olanların hiçbirini hatırlamıyorum. Söz konusu kadını da görmedim" dedi.
Osman S. de, "Yaşlı kadının evini internet sitesinden bulduğumuz eskort kızın adresi zannettik. Alkolün tesiri altında olduğumuz için de yanlış binaya gittiğimizi fark edemedik. Ben yanlış eve gittiğimizi anlayınca hemen oradan çıktım. O yaşlı kadına kesinlikle cinsel tacizde bulunmadık" diye konuştu.
45 GÜN YATACAKLAR
İki şüpheli, dün çıkarıldıkları mahkemede, 'alkollü oldukları için evi karıştırdıkları' savunmasını yeniden yaptı. Mahkeme, şüphelileri, yargılanıncaya kadar 45 gün hapis cezasına çarptırdı.

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