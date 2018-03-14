Eskiyen, yırtık sökük giysilere yeniden hayat veriyorlar

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), () - MARDİN'in Derik ilçesinde, belediye bünyesinde faaliyet yürüten Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi ile özel bir okul, eskiyen ya da yırtık ve söküğü bulunan giysileri, geri dönüşüm projesi kapsamında yeniden şekillendirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi ve Özel Çözüm Okulu tarafından ortaklaşa yürütülen, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün de kurs desteği verdiği proje kapsamında, öğrenciler kendi evlerinde, komşularında ve kendilerine yakın insanların evlerinde bulunan eskiyen, yırtık, söküğü bulunan giysileri topluyor. Giysiler, Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi'nde uzman eğitimci kadınlar tarafından kadın çantası, süs eşyası ya da evde kullanılabilecek malzemelere dönüştürülüyor. Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı usta eğiticiler, 2 ay boyunca merkezdeki kadınlara ve öğrencilere bu konuda kendilerini geliştirmeleri konusunda eğitim verecek.

Özel okulda görevli rehberlik öğretmeni Şükriye Dora, öğrencilerde gri dönüşüm bilincini geliştirmek için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Atık materyallerle çeşitli süs eşyalarını yaparak, öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmelerini hedefledik. Kadın merkezinde çocukların, çeşitli çanta, süsleme eşyaları ve bu gibi projeleri yeni kullanım malzemeleri üretmeyi planlıyoruz" dedi.

​Derik Belediyesi Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Ülker Korkmaz da, öğrencilerde geri dönüşüm bilincini arttıracak her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin bu çalışmalarıyla gurur duyuyorum. Atık durumda olan materyallerin bir işe yarayacağı düşüncesini ve bilinçlerini geliştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Özel okul öğrencilerinden Ayşe Aktaş ve Songül Mercan, projenin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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