Eskişehir’de LÖSEV’in vefalı anneleri

ESKİŞEHİR Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (LÖSEV), çocuklarının kanser hastalığını atlatarak sağlığına kavuşmalarına rağmen el sanatları atölyesinde bez bebek ve hediyelik eşya üreten anneler, diğer çocukların tedavisi için desteğini sürdürüyor. Kızının 2 yıllık tedavisinin ardından kanseri yendiğini anlatan Serap Özgün (39), diğer hasta çocuklar için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Atölyelerde bez bebekler ve hediyelik eşyalar üreterek diğer annelerle birlikte satışına destek oluyoruz. Amacımız diğer kanserli hasta çocukların da tedavi edilmesi" dedi.

Lösemili çocukları tedavi amacıyla kurulan LÖSEV’in Eskişehir Şubesi’nde yer alan 7 ev kadını, çocuklarının kanseri yenmesine rağmen vakıftan ayrılmadı. Düzenli olarak vakfa gelen anneler, aldıkları eğitimlerin ardından kurulan El Sanatları Atölyesi’nde bez bebek ve hediyelik eşya üretimi yaparak diğer hasta çocuklar için çalışmalarını sürdürüyor. Hasta çocukların annelerine destek olarak başlarından geçen süreçleri de anlatan anneler, tedavilerde etkin rol oynuyor.

STANTTA ANNELER ÇOCUKLARIYLA GÖREV ALDI

Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda stant açan LÖSEV, hazırlanan hediyelik eşyalarını satışa çıkardı. Oldukça ilgi gören stantta anneler, hastalığı atlatan çocuklarıyla birlikte yer aldı. Kızının 2 yıllık tedavisinin ardından kanseri yendiğini anlatan Serap Özgün (39), diğer hasta çocuklar için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tedavi sürecinin ardından vakıfla ilişkisini sürdürdüğünü ifade eden Özgün, "Kızıma 2006 yılında lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 yıl zor bir süreçten geçtik. LÖSEV’e katılarak büyük katkısını gördüm. Daha sonra kızım tamamen kanseri yendi. Bende diğer çocuklara faydam olsun diye vakıfla temasımı kesmedim. 15-20 günlük eğitim gördükten sonra el sanatları atölyesinde diğer annelerle birlikte bez bebek ve hediyelik eşya üretimlerine katıldım. Halen bu çalışmalarda yer alıyorum. Kızım atlattı kanseri ama hedefimiz başka çocuklar olursa, onların da tedavisi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında benim de katkım olsun. Yaşadığımız sürece de onlara desteği devam ettireceğim" dedi.

‘LÖSEV 10 YIL HEP YANIMDAYDI’

Oğlunun 10 yıl boyunca kanserle mücadele ettiğini ve sağlığına kavuştuğunu ifade eden Emel Azgezer (50), LÖSEV’e katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Atölyede öğrendikleriyle hediyelik eşya üretimini sürdürüp diğer hastalara örnek olmak çalıştıklarını belirten Azgezer, "Benim LÖSEV’de oğlumun tedavisi sürecinde yaklaşık 10 yılım geçti. Aramızda artık çok iyi bir bağ var. Ömrüm ve gücüm yettiğince diğer çocuklar için çalışmaya devam edeceğim. Benim özgüvenim çok düşüktü vakfa geldiğimde, onlar sayesinde çok yükseldi. Bende karşılığında diğer çocuklar için çalışmayı, bir şeyler üretip destek vermeyi sürdürüyorum. Annelerin vefası denebilir, tüm anneler çocuklarının tedavileri tamamlanmış olmasına rağmen çalışıyor, faaliyetlerde bulunuyor" diye konuştu.

‘ONLAR GURUR KAYNAĞIMIZ’

LÖSEV Eskişehir Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, kentte halen kendilerine destek olan 7 atölyelerde çalışmalarını sürdürmesinin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "LÖSEV ailesinin her bireyi muhakkak ki çok kıymetli. İçlerinde özel bir değer olarak kanserle mücadele etmiş ailelerimiz de gayret ve sevgileriyle LÖSEV ailemizin gurur kaynağı. Vakfımıza duydukları bağlılık, güven ve sevgi bizi her yeni güne umutla hazırlıyor. Görüyoruz ki yollarımız hastalık sebebiyle değil, her yönüyle hayata dahil olma arzusuyla kesişiyor" dedi.