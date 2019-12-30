Eskişehir’de kar yağışı (4)

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AĞIR VASITALARA ZİNCİRSİZ GEÇİŞ YASAKLANDI Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde araç yoğunluğuna neden oldu. Buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanırken, yolda...
GENEL 30.12.2019, 17:16
AĞIR VASITALARA ZİNCİRSİZ GEÇİŞ YASAKLANDI
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde araç yoğunluğuna neden oldu. Buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanırken, yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çekildi. Jandarma ekipleri ise Kocayayla mevkisinde, Bursa’nın İnegöl ilçesine giden ağır vasıtalar ile zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),()
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