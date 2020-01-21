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Eskişehir’de belediye otobüslerinde de kadın sürücüler göreve başladı

GENEL 21.01.2020, 10:37
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Eskişehir’de belediye otobüslerinde de kadın sürücüler göreve başladı
ESKİŞEHİR’de, tramvay sürücüsü kadın vatmanlar ve parkomat görevlilerinin ardından belediye otobüslerinde de ilk kadın şoförler görev almaya başladı. Eğitimlerinin ardından direksiyon başına geçen kadın şoförlerden Ülkü Çelik, binen yolcuların kendilerine destek olduğunu ifade ederek, “Yolcu otobüsünde kadın sürücü olarak gurur duyuyorum, kendimden emin olarak gelmiştim. Çok mutluyum” dedi.
Eskişehir’de tramvay sürücüsü kadın vatmanlar ve parkomat görevlilerinin yanı sıra yolcu otobüslerinde de kadın sürücülere yer vermeye başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruların ardından çok sayıda kadın sürücü başvuruda bulunurken, mülakat ve eğitimlerini tamamlayan 5 kadın sürücü, direksiyonu erkeklerden devralarak seferlere başladı. Eskişehir’in ilk kadın yolcu otobüsü şoförleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, kadın istihdamının ulaşım ve diğer alanlarda artırmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Belediye olarak en önemsediğimiz konulardan bir tanesi kadın istihdamı. İlk olarak kadın parkomat görevlileriyle başladık. Kadın vatmanlar göreve başladı. Şimdi Eskişehir’in ilk kadın yolcu otobüsü şoförleri olarak sizlerle devam ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Kadın istihdamına devam edeceğiz” dedi.
‘KADIN SÜRÜCÜ OLARAK ÇOK GURURLUYUM’
İlk kadın yolcu otobüsü sürücülerinden Ülkü Çelik, sefere başladıktan sonra halktan çok büyük destek gördüklerini söyledi. 2007 yılından bu yana aktif olarak araç kullandığını belirten Çelik, “İlanı internet sayfasından görmüştüm. Gerekli şartları taşıdığımı öğrenince başvuru yaptım. Kadınların daha iyi iletişime sahip olduğunu düşünüyorum. Sefere başladıktan sonra aldığım tepkiler çok iyiydi. Yolcu otobüsüne binenler kadın sürücü gördüklerinde ‘bizim gururumuzsunuz, bizim çiçeğimizsiniz’ diyerek destek oluyor. Yolcu otobüsünde kadın sürücü olarak gurur duyuyorum, kendimden emin olarak gelmiştim. Çok mutluyum” dedi.
Yolcu otobüslerinde göreve başlayan kadınlar sürücülerden Zuhal Ölçek de kendine güvenerek başvuruda bulunduğunu ve ilk kadın sürücüler arasında yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “İnternet üzerinden başvuru yaptım. Kendime güvenerek bu yola çıktım. Yaklaşık 2-3 haftadır sektördeyim, yolcuların tepkileri çok güzel. Kadınlara da kendilerine güvenmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Kadınların aşamayacağı bir engel olmadığını düşünüyorum. Yolcu otobüsünde ilk kadın sürücüler arasında yer aldığım için de çok mutluyum” diye konuştu.
KADINLAR TOPLU ULAŞIMDA
Yaklaşık 860 bin nüfuslu Eskişehir’de 17 kadın vatman tramvaylarda görevli olarak çalışırken, 4 parkomat kadın görevlinin yanı sıra 5 kadın sürücü de eğitimlerini tamamlayıp yolcu otobüslerinde göreve başladı. Kadın istihdamına yönelik bu sayının artacağı belirtildi.

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