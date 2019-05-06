Eskişehir’de 11 şehit yakını ile 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi

ESKİŞEHİR’de şehit yakınları ile gazilere, düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verildi. Törende şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.Eskişehir’de bir otelin toplantı salonundaki programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karaca, Nabi Avcı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehitliğin ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur olduğunu ifade ederek, “Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Bugün vatan için, milletimiz için canlarını ortaya koyan değerli insanların, onların ailelerinin ve hepimizin gurur günüdür. Sizler bölücü terör örgütü PKK başta olmak üzere, milli birliğimize, kardeşçe yaşama irademize ve yeniden tarihindeki ihtişama yakışır büyük ülke olma ülkümüze kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olarak bu övünç madalyalarına layık görülen kişilersiniz. Şerefle bu madalyaları taşıyacaksınız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz bu madalya ve beratlar aslında sembolik bir anlam taşıyor. Lütfen bunları kabul ederken devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesi olarak kabul edin” dedi.Konuşmaların ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in oğlu Fatih Arıyeşil’e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç’ın annesi Şenay Yaşar’a, şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın kızı Zeynep Naz Dunca’ya, şehit Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme’nin kızı Afranur Uluçeşme’ye, şehit polis memuru Uğur Ürker’in babası Mehmet Ürker’e, şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer’in oğlu Ömer Gençer’e, şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa’nın kızı Öykü Karamustafa’ya, şehit Hava Uçak Bakım Başçavuş Ömer Kadi Arlı’nın kızı Duru Arlı’ya, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın oğlu Rüzgar Odabaşı’ya, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin kızı Elif Ege’ye, şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan’nın babası Arif Arıkan’a ve gaziler Ümit Kandemir ile Göktürk Güller’e Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak tarafından devlet övünç madalyası ve beratları verildi. Şehit yakınları madalyaları aldıkları sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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