ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya ve Ankara çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/metrekare) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağını açıkladı.
Eskişehir, Kütahya ve Ankara çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya ve Ankara çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/metrekare) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini...
18 Mayıs 2017 Perşembe 17:07
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