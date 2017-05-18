Eskişehir, Kütahya ve Ankara çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya ve Ankara çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/metrekare) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağını açıkladı.