Eskişehir'den gelen üniversitelilerden Milas'taki köy okuluna sevgi eli

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), () - ESKİŞEHİR'deki Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğrencileri, Muğla'nın Milas ilçesindeki köy okulunu ziyaret etti. 'Yüzde Gülücük Yüzde Mutluluk Topluluğu' üyesi üniversite öğrencileri, okulun eskimiş duvarını boyadı, öğrencilerle oyunlar oynadı.

'Yüzde Gülücük Yüzde Mutluluk Topluluğu' üyesi 16 üniversiteli genç, Eskişehir'den yola çıkarak, Milas'ın kırsal Çomakdağ-Kızılağaç Mahallesi'ndeki Çomakdağ İlkokulu'nu geldi. Okulun yıpranmış duvarını boyayan üniversiteli gençler ayrıca küçük öğrenciler için palyaço ve müzik gösterisi ile yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. İkiztaş ve Ketendere Mahallesi'ndeki öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı etkinliğin sonunda okul bahçesinde piknik yapıldı.

Grubun sözcüsü Sadiye Karatoprak (23), "Sosyal medyada paylaşım yaparak ihtiyaç sahibi okullara ulaşmak istedik, geri dönüşler aldık. Çomakdağ-Kızılağaç İlkokulu'ndan bir öğretmenimiz bize ulaştı. Okulun durumu hakkında yazışmalar yapıldı, fotoğraflar incelendi. Çok sayıda okuldan talep geldi ancak Çomakdağ Kızılağaç İlkokulu, en ihtiyaç sahibi okul olarak görünüyordu. Birleştirilmiş sınıfta eğitim görülen bu okulun fotoğraflarını yönetim kurulu üyelerimizle beraber inceledik ve bu okulda karar kıldık" dedi.

Bir buçuk yıllık bir süreçte 6 okulda tadilat çalışması yaptıklarını belirten Karatoprak, Çomakdağ-Kızılağaç İlkokulu için bir ay boyunca hazırlık yaptıklarını söyledi. Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 16 kişiyle katılım gösterdiklerini ifade eden Karatoprak, "Çok sayıda okula 45 kişilik otobüslerle gidiyoruz ancak öğrenci topluluğu olduğumuz için bütçelerimiz sınırlı oluyor. Bizim gibi topluluklara destek olunması gerekiyor" diye konuştu.



