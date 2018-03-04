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Eskişehir'deki kafelere kadın hakları temalı internet şifresi

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce kentteki kafelerde 'kadinasiddeteson' ve 'dunyakadinlargunu'nun internet şifresi olarak kullanılması sağlandı.  Tepebaşı Belediyesi Kadın...

Eskişehir'deki kafelere kadın hakları temalı internet şifresi

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce kentteki kafelerde 'kadinasiddeteson' ve 'dunyakadinlargunu'nun internet şifresi olarak kullanılması sağlandı. 
Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile belediyeye bağlı 19 Mayıs ve 29 Ekim gençlik merkezlerinin üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki kafelerde kablosuz internet ağlarının şifrelerinin 'kadinasiddeteson' ve 'dunyakadinlargunu' olmasını sağladı. İnternete bağlanmak üzere kafe çalışanlarına bağlantı şifresi soran müşteriler, 'kadinasiddeteson' ve 'dunyakadinlargunu' yanıtlarını alarak, elektronik cihazlarından kadın hakları temalı şifreleri girdi. 
Farkındalık oluşturmayı amaçlayan, bu kapsamda kafe işletmecileriyle görüşmeler gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, işletmelerin mart ayı sonuna kadar kampanyaya destek olacağını belirtti.
Kentte 1 ay sürdürülecek kampanya ile çok sayıda kişiye ulaşılması ve dikkatlerin bu yöne çekilmesi hedefleniyor.

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