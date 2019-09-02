Eskişehir'de, yetim çocukların sünnet heyecanı

ESKİŞEHİR'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yetim çocuklar için toplu sünnet töreni düzenlendi.



Akçağlan Mahallesi'nde düzenlenen sünnet töreninde, yaşları 4 ile 10 arasında 11 yetim çocuk, sünnet olma ve sünnet düğünü mutluluğunu yaşadı. Konvoyla Eskişehir turuna çıkarılan çocuklar daha sonra geldikleri düğün alanında gönüllerince eğlendi.



Vakıf Başkanı Musa Karadaş, çocukların mutlu olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ve vatandaşların desteğiyle kendilerine birçok hediye aldıklarını belirterek, "11 Eskişehirli yetim çocuğumuzun sünnetini üstlendik. Bizim en büyük sloganımız 'Yetim gülerse, dünya güler'. Onlar mutlu olsun bizler mutlu olalım. Yaptığımız bu etkinlik diğer yapacağımız etkinliklerin de Eskişehir halkının nezdinde bir değeri olduğunu düşünüyorum. Bize ne kadar sahip çıkarlarsa, bu halka, bu insanlara, bu çocuklara, bu yetimlere ne kadar sahip çıkarlarsa o kadar güzel olacaktır. Yatırımlarımız sadece bu dünyada değil, yüreklere sığacak ve insanların gönlünde hissedeceği bir takım faaliyetler yapmak hepimizin görevi. Bu durum da bunlardan sadece bir tanesi. Çocuklar sünnet olabilirler ama ailelerimizin böyle bir etkinlik yapma şansları yok. Yetim çocuklarımızın neşelerini Eskişehir halkıyla paylaşmasını istediğimiz için böyle bir işe giriştik" diye konuştu.