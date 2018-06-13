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Eskişehir'de yapay plaj sezonu açıldı

Ersin ERCAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nce, 10 yıl önce Porsuk Çayı üzerinde yaptırılan 350 metre uzunluğundaki yapay plajda, sezon açıldı. Tatilciler, plajda suya girip serinledi. CHP'li belediyenin,...

Eskişehir'de yapay plaj sezonu açıldı

Ersin ERCAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nce, 10 yıl önce Porsuk Çayı üzerinde yaptırılan 350 metre uzunluğundaki yapay plajda, sezon açıldı. Tatilciler, plajda suya girip serinledi.
CHP'li belediyenin, Kent Park içinde Porsuk Çayı üzerinde 400 ton kum getirerek yaptırdığı plajda yeni sezon açıldı. 'Aile' ve 'Erkekler' olmak üzere 2 bölümden oluşan, bünyesinde 50 metrelik olimpik havuz da bulunan yapay plaj, ilk gün ilgi gördü. Tatilciler, hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte serinlemek için plajı tercih etti. Tatilcilerin kimisi suya girerken kimisi de güneşlendi. Çevre il ve ilçelerden kente gelen tatilciler de plajda vakit geçirdi. 25 metre genişliğinde, 350 metre uzunluğunda, 15 bin ton su bulunan plajda boğulma olaylarına karşı 8 cankurtaran ile 1 hemşire görev yapıyor. 
Plajın işletmeciliğini üstlenen şirketin sorumlusu Osman Çırak, sezonu açtıkları ilk gün yaklaşık 200 ziyaretçinin geldiğini söyledi. Ramazandan sonra bu sayının çok daha artmasını beklediklerini belirten Çırak, şöyle konuştu:
"Biz bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak bu yıl da sezonu açtık. İlk gün 200 civarında kişi geldi. Bu sayı artacaktır. Aileler ve erkekler ayrı bölümlerde rahatlıkla suya girip serinleyebiliyor. Ankara, İstanbul, Bursa’dan gelenler var. 2 gündür telefon yağmuruna tutulduk. Plajın açılıp açılmadığını soranlar oldu. Ramazandan sonra yoğunluk çok daha artacaktır."
İstanbul'dan ailesiyle gelen bir kadın, "Sadece burayı değil Eskişehir'i çok beğendim. Plajın da ilk günüymüş, şanslıyım. İstanbul’da böyle bir yer yok. İlk kez geliyorum, bayıldım, harika. Büyükerşen’e çok teşekkür ediyoruz, çok güzel yapmış. Bu bir mucize. Kumu getirmesi, tertemiz" dedi.
Eylül ayının sonlarına kadar açık kalacak plaja giriş 15 TL.

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