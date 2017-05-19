Eskişehir'de yağmur altında 19 Mayıs töreni

Hakan TÜRKTAN- Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çelenk koyma törenleri yağmur altında yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Eskişehir'de ilk olarak Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Yağmur altında yapılan çelenk koyma törenine Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy ile çok sayıda öğrenci katıldı. Hüseyin Aksoy'un, Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengini koyup saygı duruşunda bulunulmasının ardından törenlere Atatürk Spor Salonu'nda devam edildi.

Spor salonundaki törene Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ile çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy yaptı. Aksoy, "19 Mayıs 1919 tarih sahnesinde yok edilmeye çalışılan bir milletin kurtuluş ateşinin yanmaya başladığı gündür. Atatürk Milli Mücadele sırasında Türk Milletinin ileri götürecek olanların genç fikirler olacağını görmüştür. Bu neden de günümüzden 98 yıl önce kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için bu özel günü gençlere armağan etmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi, halk oyunları ekibinin ardından sporcular gösteri sundu.

CHP'DEN ÇELENK

CHP İl Başkanı Sinan Özkar ile partililer de öğle saatlerinde Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Anıta çelenk bırakan CHP'liler 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

İl Başkanı Sinan Özkar, Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyona tepki göstererek, "Ülkemiz karanlık bir noktaya doğru götürülmeye çalışılıyor. Bugün duyduk ki tüm muhalif basın üzerinde baskılar yoğunlaştırılırken Sözcü Gazetesi'ne de operasyon yapıldı ve yöneticilerinin evlerinin arandığını duyduk. Bunu lanetliyorum, kınıyorum" dedi.

CHP'lilerden sonra Vatan Partisi İl Teşkilatı da Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.

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