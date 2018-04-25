Eskişehir'de, Venedik'i aratmayan görüntüler

ESKİŞEHİR'in kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı, baharla birlikte hareketlendi. Gençler, Porsuk Çayı kıyısında oturup sohbet ederken, çeşitli illerden kente turlarla gelenler ise bot ve gondollarla gezinti yapıyor.​Porsuk Çayı'nda belirli ücret karşılığında gezi amacıyla bulunan 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' adlı botlar ile 3 ayrı gondola binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. 15 dakika süreli bot gezintisi kişi başı 5 lira, en fazla 4 kişinin bindiği gondolların tur fiyatı ise 30 lira. Porsuk Çayı'ndaki bu görüntü, Venedik'i hatırlatıyor.Çeşitli kentlerden geziye gelenler Eskişehir'e hayran kaldıklarını belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de son yıllarda kente gelen turist sayısında artışın olduğunu söyledi. Büyükerşen, "Eskişehirli esnaf da, Eskişehirliler de bundan çok memnunlar. Otellerde özellikle hafta sonlarında yer bulmak mümkün değil" dedi.

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