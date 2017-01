Eskişehir'de Uğur Mumcu ödülleri verildi

ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Tepebaşı Belediyesi destekleriyle düzenlediği Uğur Mumcu Anma Ödülleri sahiplerine verildi. Gecede Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de basın ödülü aldı.Eskişehir'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenen 'ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni' Anemon Otel'de yapıldı. Teması 'Hukuk ve Barış' olan geceye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların avukatlarından Celal Ülgen, Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Star TV'den Nazlı Çelik, Cumhuriyet Gazetesi'nin halen tutuklu olan çalışanlarının aileleri ile çok sayıda kişi katıldı.Uzun yıllar Eskişehir'de görev yapan ve Diyarbakır Emniyet Müdürü ilken şehit düşen Ali Gaffar Okkan ile Siirt'teki maden kazasında yaşamını yitiren işçilerin de anıldığı gecede siyaset ödülünü Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'tan alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptığı konuşmada 100 yıl evvel saraydan alınıp halka verilen egemenliğin, bugün halktan alınıp saraya verilmek istendiğini söyledi.Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu gazetecilerine verilen demokrasi ödülünü CHP Milletvekili Utku Çakırözer gazetecilerin ailelerine verdi. Ödül alan yakıları, tutuklu gazetecilerin cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.YALÇIN BAYER VE NAZLI ÇELİK BASIN ÖDÜLÜ ALDIBasın ödülünü Star TV'den Nazlı Çelik ile birlikte Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı Can Hacıoğlu'ndan alan Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Uğur Mumcu ile çalışanlardan biriyim. Belki de gazeteciliğimizin titizliği onun yüzünden gelişti. Çünkü Uğur Mumcu'nun bütün belgeleri, kitapları çelik kasalar içerisindeydi. Mumcu, ilk elektrikli daktiloyu kullanan dostumuzdu" dedi.Nazlı Çelik de konuşmasında "Araştırmacı gazetecilik denince akla gelen ilk isimdi. Evinin önünde, o kanlı pusuda, bu pusuyu kuranlar ve bunu yapan saldırganlar, hainler amacına ulaştıklarını sanıyorlar ama asla ulaşmadılar. O karlı sokaktaki sabahta bu korkunç kara sabahta ben henüz 16 yaşındaydım şimdi gerçeklerin arkasından, peşinden giden, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan ve o gerçekleri izleyicilere aktarmaya çalışan bir gazeteciyim, Diyeceğim şu ki Uğur Mumcu'yu kaybettik ama arkasından onlarcası geliyor. O yüzden bugün Uğur Mumcu'nun adını taşıyan bu ödülü almaktan da gurur duydum. Layık gören herkese de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'YİNE METİN TOKER'LE EVLENİRDİM'Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte yaşam boyu Başarı Ödülünü Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan alan İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de tören öncesinde Eskişehir'deki Kurtuluş Müzesi'ni gezdiğini anlattı. Toker, kendisinin hem İsmet İnönü'nün kızı hem de gazeteci Metin Toker'in eşi olduğunu belirterek Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu olan gazetecilerinin eşlerine hitaben şunları söyledi:"Benim büyük kızım, şemdi CHP Ankara Milletvekili olan Gülsün Bilgehan doğmadan 15 gün evvel Metin'i alelacele çalıştığı yerden, gazetesinden çekip götürdüler. Doğum yapmak üzere olan eşini, beni görmesine daha izin vermemişlerdi alıp götürdüler. Sonra 8 ay sonra tekrar geldiğinde. Babam İsmet İnönü, ben, 40 günlük bebek olan kızımla hep birlikte şimdi müze olan Ankara'daki cezaevine Metin'i ziyarete gittik. 8 ay sonra Metin çıktı. Bir sene sonra ikinci kızım Nurperi doğduktan 15 gün sonra aynı şekilde Metin'i aldılar, gene hapishaneye götürdüler. Metin şakayla 'Herhalde Menderes benim bebek sesini duymamı istemiyordu onun için her seferinde beni hapishaneye gönderiyor' diyordu. Metin Toker, 'gazetecilik adam gibi yapılırsa dünyanın en güzel mesleği' diyordu. Buradaki arkadaşlarımın eşleri için söylüyorum, hakikaten eşleriniz büyük bir iş yapıyorlar. Ve Metin'in ilk defa hapse aldıklarında babamın ona yazığı bir pusula var 'Benim kahraman evladım, seninle gurur duyuyorum' diye yazmıştı Metin'e. Bundan kaç sene evvel. Ama o zamanda buna benzer şartlar vardı. İktidarlar tenkit edilmekten veyahut da bağımsız gazetecilikten hoşlanmıyorlardı. Şimdi aynı şekilde benzer şeyler oluyor. Ama ben her zaman Metin Toker'in eşi olmaktan iftihar duydum ve tekrar dünyaya gelip evlenecek olsam gene de Metni Toker'le evlenirdim."ÖDÜL ALANLARÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi'nde Uğur Mumcu Anma Ödüllerini alan isimler şöyle;Siyaset: CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan. Basın: Yalçın Bayer (Hürriyet), Alper Ateş (Bloombergh TV), Nazlı Çelik (Star TV). Bilim: Prof. Dr. Şahin Koçak. Hukuk: Avukat Celal Ülgen, avukat Sibel Önder, avukat Hüseyin Özbek. Sanat: Berna Kafkas, Ali Rıza Tekin, Meryem Biçerli, Soner Erdoğmuş, Adem Yücel. Demokrasi: Cumhuriyet Gazetesi çalışanları Musa Kart, Kadri Gürsel , Ahmet Şık, Akın Atalay, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Güray Tekin Öz, Murat Sabuncu, Bülent Utku, Hakan Karasinir, Şenol Buran. Çevre ve Kent: Cengiz Türe, Halit Gürsoy. Spor: Gülsena Karakuyulu, Busenur Sevük ve Eskişehirspor kalecisi Ruud Boffin. Emek: Gökhan Durmuş (TGS) ile Siirt Maden kazasında yaşamını yitiren işçiler temsilen Bengin Kılınç, Fikri Özdemir, Suat Başaraner.GULRİZ SURURİ'YE YILIN SANATÇISI ÖDÜLÜYılın Sanatçısı ödülünü Gülriz Sururi alırken, Yaşam Boyu Başarı Ödülü de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'e verildi. Ödül törenin ardından Rahmi Saltuk konser verdi.

