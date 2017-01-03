Eskişehir'de Türk Kadınlar Birliği'nden 'İstanbul Sözleşmesi' toplantısı

TÜRK Kadınlar Birliği, Eskişehir'de düzenlenen toplantıda 'Tutunduklarımız: İstanbul Sözleşmesi' adlı projenin tanıtımını yaptı.Eskişehir Divan Otel'deki toplantıda konuşan Türk Kadınlar Birliği Proje Lideri Sevna Somuncuoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile ilgili temel ve hukuki güvence özelliği taşıyan en önemli uluslararası belgelerden biri olduğunu söyledi. Bu sözleşmenin kamuoyu tarafından bilinirliğini arttırmak ve uygulanması için bir kamuoyu oluşturmak üzere Türk Kadınlar Birliği tarafından bir proje hazırlandığını belirten Somuncuoğlu, 'Tutunduklarımız: İstanbul Sözleşmesi' adlı projeyle ilgili şu bilgileri verdi:"'Kadına Yönelik Şiddet Eşitsiz Güç İlişkilerinden Kaynaklanmaktadır' sloganıyla yola çıkan projemizin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi. Lüleburgaz, Ünye, Isparta, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Manisa saha çalışmaları yapıldı. Proje konumuz olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili atölye çalışmaları yapıldı ve eğitimler verildi. 2011 yılında İstanbul'da imzaya açılmış olan İstanbul Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kadına yönelik şiddetin ve öldürmelerin önünün alınmadığı ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile ilgili temel ve hukuki güvence özelliği taşıyan en önemli uluslararası belgelerden biridir. Türk Kadınlar Birliği olarak İstanbul Sözleşmesi'nin bize sağladığı güvencenin bilinmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasının sağlanması konusunda kendimizi sorumlu hissetmekteyiz."Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Ünügür de, "Türk Kadınlar Birliği'nin şubeleri içinde bölgesel merkez seçilen 7 şehirde eğitimler yapılmaktadır. Bu merkezlerde toplam 105 kadın örgütünü ve kamu kurumlarını içeren eğitimler düzenliyoruz. Her şehirde medya ile iletişime geçilerek, basın toplantıları sayesinde eğitimlere katılamayan kadın örgütleri ile proje materyallerinin paylaşılmasını sağlıyoruz" dedi.Türk Kadınlar Birliği, Eskişehir'de 5 Ocak tarihine kadar gerçekleştireceği çeşitli etkinliklere kadınlara İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği hakkında bilgiler verecek.

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