Eskişehir'de termik santral ihale sürecinin iptali istendi

TEMİZ Hava Hakkı Platformu (THH) ile Eskişehir- Bilecik Tabip Odası tarafından düzenlenen toplantıda, Eskişehir'in Alpu ilçesi yakınlarına kurulması planlanan kömürlü termik santralin ihale sürecinin iptali istendi.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası'nda düzenlen toplantıya Tabip Odası Başkanı Akif Aladağ, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Temsilcisi Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan, HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği Türkiye Koordinatörü Funda Gacal ile TEMA Vakfı Odunpazarı İlçe Sorumlusu Melih Karasözen katıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy'un da izlediği toplantıda, Eskişehir'e yapılması planlanan ve her yıl 7,8 milyon ton linyit kömürü yakacak termik santralin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporuna Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığı ve hava kirliliği açısından değerlendirme yapılmadan olumlu görüş verildiği vurgulanarak, 15 Ağustos 2018'de planlanan ihaleden acilen vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

HASUDER Temsilcisi Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan, mevcut ÇED süreçlerinde projelerin sağlık etkilerini değerlendiren bir mekanizmanın eksikliğine dikkat çekti. Doç. Dr. Çağlayan şöyle dedi:

"Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü de halk sağlığı etkilerini değerlendiren bir yaklaşım yerine sadece iş sağlığını değerlendiren bir görüş sunmuştur. Oysa DSÖ başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşu, kansere ve ölüme yol açan olumsuz sağlık etkileri nedeniyle kömüre dayalı enerji üretiminden vazgeçilmesi için çağrıda bulunmaktadır. Her 10µg/m3'lük artış, akciğer kanseri kaynaklı ölümlerde yüzde 15-27 oranında artışa yol açmaktadır. Eskişehir'de, 2016 yılında evlerde yakılan kömür miktarının 156 katı kadar kömür yakılmasına neden olacak Alpu Termik Santrali'nin izin sürecinin de, yetkililer tarafından halk sağlığı ve hava kirliliği konusundaki bilimsel veriler ışığında, acilen tekrar değerlendirilmesi ve mevcut ihale sürecinin iptal edilmesi gerekmektedir."

'TERMİK SANTRAL KANSERDEN ÖLÜMLERİ ARTIRACAK'

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aladağ ise "Havası göreceli olarak temiz kabul edilen Eskişehir ili, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı 2016 yılı ölüm nedenleri istatistiklerinde, ülkemizde kanser ölümlerinin en yüksek olduğu 5 il arasında sıralanmıştır. Termik santraller hava kirliliği yaratmaktadır ve hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Grup I' kanserojen olarak tanımlanmaktadır. Alpu Termik Santrali'nin hayata geçmesi, önümüzdeki 35 yılda özellikle Alpu ilçesi olmak üzere Eskişehir ilinde kanser görülme sıklığını ve kanserden ölümleri artıracaktır. Eskişehir'in ve hemen komşusu olan ilçelerin nüfusu göz önüne alınırsa 1 milyondan fazla insan Alpu Termik Santrali'nin yaratacağı hava kirliliğinden etkilenecektir" diye konuştu.

'ERKEN ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR'

HEAL-Sağlık ve Çevre Birliği Türkiye Koordinatörü Funda Gacal da kömürlü termik santrallerin yarattığı hava kirliliğinin insan sağlığını geri dönülemez şekilde etkilediğini söyledi. Gacal, "Türkiye'de her yıl termik santrallerden kaynaklı hava kirliliği en az 3 bin kişinin erken ölümüne neden oluyor. Bu rakam 2015 yılında elimizdeki kısıtlı verilerle oluşturulmuş bir sonuç, kömürlü termik santrallerin sağlık maliyeti ise hem hava hem çevre kirliliği sebebiyle çok daha fazla" dedi.



FOTOĞRAFLI