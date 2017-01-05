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Eskişehir'de polisler kan bağışında bulundu

ESKİŞEHİR'de polisler Türk Kızılayı Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasındaki konferans salonunda kan bağış kampanyası düzenlendi. 2 gün sürecek...

Eskişehir'de polisler kan bağışında bulundu
ESKİŞEHİR'de polisler Türk Kızılayı Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasındaki konferans salonunda kan bağış kampanyası düzenlendi. 2 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasına Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli polisler ilgi gösterdi. Türk Kızılayı Eskişehir Kan Merkezi Müdürü Dr.Sabri Akoğlu, kan verme işleminin iki gün boyunca devam edeceğini belirterek, "Bu bağışlar, bize kanın tam lazım olduğu kış ayına denk geldi. Her yıl emniyet teşkilatımız düzenli olarak bizi davet ediyor. Buradan önemli miktarda kan topluyoruz. Bir kandan 3 kişi faydalanıyor. Her bir memur arkadaşımız üç kişiye hayat vermiş oluyor. Kan sürekli bir ihtiyaç. O yüzden devamlılık arz etmesi gerekiyor" dedi.
Kan Merkezi Müdürü Dr.Sabri Akoğlu, Eskişehir'de bir yıl içerisinde 10 kez kan bağışında bulunan polis memuru Üzeyir Kamış'a bronz madalya verdi,

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