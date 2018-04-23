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Eskişehir'de özel öğrencilerin mehter gösterisi

ESKİŞEHİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile çok...

Eskişehir'de özel öğrencilerin mehter gösterisi
ESKİŞEHİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardında öğrencilere hitaben konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen şunları söyledi:
"Sevgili çocuklar, ülkemizin umutlu, aydınlık geleceği sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu sorumluluğunuzun farkında olarak enerjinizi bu yolda harcayınız. Öğretmenlerinizin, ailelerinizin, büyüklerinizin bu yolda sizlere verdiği hedeflere erişmek için gününüzü gecenize katınız. Ancak o zaman gayretleriyle bize bu günün güzel ve güçlü ülkesini emanet eden atalarımıza vefa borcumuzu ödeyebiliriz." 
Etkinlikte Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin mehter gösterisi alkışlandı. Halk oyunları ve ritim grubunun gösterileri ilgi toplarken Şehit Yusuf Tuna Güzey İlkokulu öğrencileri de Atatürk'ün 'Bandırma' vapuru ile Samsun'a gidişini canlandırdı.

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