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Eskişehir'de okullar yarın tatil

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi. Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde önlem...

Eskişehir'de okullar yarın tatil

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.
Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde önlem amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Parşembe günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı bildirildi. 

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