Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Eskişehir'de 'Nöbet bizde' eylemi

ESKİŞEHİR'de çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri okulların tekrar açılması için 'Nöbet Bizde' adı verilen eylem yaptı. Aralarında Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş...

Eskişehir'de 'Nöbet bizde' eylemi
ESKİŞEHİR'de çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri okulların tekrar açılması için 'Nöbet Bizde' adı verilen eylem yaptı.
Aralarında Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de (ÇYDD) bulunduğu 16 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya geldi. 'Nöbet başına, askeri okullar açılsın' yazılı pankart açan grup adına basın açıklamasını Ulaşım-İş Sendikası İl Temsilcisi Muammer Kutlusan okudu. Askeri okulların açılmasını isteyen Kutlusan şöyle konuştu:
"Ülkemiz tarihinde önemli bir yer tutan ve herkesin bildiği 15 Temmuz ihanet kalkışması sonrasında olağanüstü hal ilan edilmiş ve Türkiye, çıkarılan çok sayıda Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilir hale gelmiştir. Çıkarılan iki Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta yapısı zafiyete uğratılmış, milli ordumuzun yüzlerce yıllık kurum kültürü yok edilmiş ve bu kurum kültürünü gelecek kuşaklara taşıyacak askeri eğitim kurumları kapatılmıştır. Sevr Antlaşmasının 168'inci maddesinin askeri okulların kapatılmasını hükmettiğini biliyoruz. Burada toplanan ve gücünü Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından alan 16 sivil toplum kuruluşunun üyeleri olarak bizler askeri okulların bir an önce tekrar açılmasını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerinden ellerin çekilmesini talep ediyoruz. Askeri okullar kapatılmamalıdır."
Yapılan konuşmaların ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Askeri okullar kapatılamaz" şeklinde sloganlar atan grup daha sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.