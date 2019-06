Eskişehir'de mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı

ESKİŞEHİR’de aralıklarla süren sağanak yağış, köylerde su baskınlarına neden oldu. Sel suları en çok günlük 75 liraya çalışan mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlara zarar verdi. Mevsimlik işçi Ali Tutan, “Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığınmış" dedi.​Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe ve köylerde sele neden oldu. Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapanı köyünde 15 evi su bastı. Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda su altında kaldı. Sarıcakaya ilçesinde seralar ve tarım alanları sularla dolarken, sağanağın etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Son 24 saatte metrekareye yaklaşık 55 kilogram yağışın düştüğü kentte en çok yoğun olarak Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçileri vurdu. Günlük 75 liraya arpa, ayçiçek ve şeker pancarı tarlalarında çalışan işçilerin kaldığı çadırlar sularla doldu. Birçoğunun çadırı şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle devrildi.‘ÇADIRLARIMIZ SU İÇERİSİNDE’Yağışların hafta boyunca devam etmesi beklenirken, çadırda kalan işçiler rahat uyuyamadıklarını söyledi. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent köyündeki çadırlarda kalan mevsimlik işçilerden Ali Tutan, sağanağın özellikle gece saatlerinde etkili olduğunu belirterek, “Bir aydır buradayız. Biz yağış sırasında burada değildik. Manzara her yer berbat, çadırlar su içerisinde. Elbiselerin hepsi içinde. Durumumuzu tahmin edin, söylememize gerek yok. Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığınmış. Çadırlardan çok zarar gören oldu. İlk önce benim çadırım zarar gördü. Devletimize, Kızılay’a Allah zeval vermesin. Hepsi yardım ediyor, herkes bize koşuyor. Bizim endişemiz nereye gideceğiz? Yani çoluk çocuk nereye gideceğiz. Allah’ın hayırlısı ne ise o olur” dedi.KIZILAY BATTANİYE VE GIDA DAĞITTIKızılay Eskişehir Şubesi, çadırlarına su dolan mevsimlik işçilere gece yarısı ulaşıp battaniye ve gıda malzemesi dağıttı. Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, çadırda kalan işçilere yardım ettiklerini, battaniye ve çocuklar için de gıda dağıttıklarını söyledi. Temizsoy, “Eskişehir Kızılay Şubesi olarak yoğun yağış haberini aldıktan sonra burada yağıştan etkilenen çadırdaki kardeşlerimizin olduğunu öğrendik. Biz de burada gecenin saat kaçı olursa olsun demeden yola çıktık ve yardımlarımızı ulaştırdık. Kendilerine battaniye, çocukları için de süt yardımında bulunduk” şeklinde konuştu.‘HER DURUMA HAZIRIZ’AFAD Eskişehir görevlisi Sinan Özler ise can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Bölgesel bulut yağmurları dediğimiz yağışlar var. Sarıcakaya taraflarında ve Yahnikapan taraflarında yine büyük bir hasar meydana geldi. Şu an için bekliyoruz, hazırız. Herhangi bir durum olduğunda da gerekli müdahaleyi yapacağız. Bu hafta içerisinde yağış sürekli bekleniyor.” diye konuştu.Seyitgazi ilçesinin Yenikent Mahalle Muhtarı Mesut Özkurt da sağanak yağıştan etkilendiklerini belirterek, birçok eve su girdiğini, özellikle tarım alanlarının sular altında olduğunu söyledi.HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOREskişehir Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 14 dereceye kadar düştüğü kentte, cumartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

