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Eskişehir'de, mahkum yakınlarından basın açıklaması

ESKİŞEHİR'de mahkum yakınları, yargı reformu ve şartlı ceza indirimi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada sırasında yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı. Porsuk Bulvarı'nda toplanan mahkum yakınları...

Eskişehir'de, mahkum yakınlarından basın açıklaması
ESKİŞEHİR'de mahkum yakınları, yargı reformu ve şartlı ceza indirimi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada sırasında yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı.
Porsuk Bulvarı'nda toplanan mahkum yakınları basın açıklaması yaptı. Safiye Sezer'in basın açıklamasını okuduğu sırada yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı. Bu kişinin polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından açıklamaya devam edildi. Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ülkemizde özellikle FETÖ terör örgütüne mensup hakim, savcı, polis ve diğer adli personellerin hukuksuz işlemleri nedeniyle birçok mağduriyet yaşanmıştır. Hapishaneler dolup, taşmıştır. Sicil alan vatandaşların sayısı büyük çoğunluğa ulaşmıştır. TCK'nın her maddesi mağdur yaratmıştır. FETÖ'den irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 4 bin 500 olması azımsanamayacak bir sayıdır. Buna bir de ekonomik nedenler eklenince, işleri bozulan, borçlarını ödeyemeyen insanlar hapis yatmak zorunda kalmıştır. Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanma yapılmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen adli mahkumlar için gerekli ve zorunlu düzenlemelerin yapılmasını istemekte ve beklemekteyiz."

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