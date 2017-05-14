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Eskişehir'de Küba gecesi

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi ile Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin 'Küba'ya kalbini gönder' kampanyası çerçevesinde 'Küba Dans Gösterisi' düzenlendi. Haller Gençlik Merkezi yanındaki 'Shekespeare' restorandaki...

Eskişehir'de Küba gecesi

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi ile Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin 'Küba'ya kalbini gönder' kampanyası çerçevesinde 'Küba Dans Gösterisi' düzenlendi.
Haller Gençlik Merkezi yanındaki 'Shekespeare' restorandaki etkinliğe katılan Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales yaptığı konuşmada Küba'nın halen Amerika'nın ablukası altında olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bugün Küba varsa hepimizin sayesinde var. Eğer bugüne kadar Küba devimi başarıyla girdiği yolda çıktıysa, sizler gibi insanların varlığı sayesinde. Ve sizler sayesinde Küba gerçeğini yeniden dünyaya yayma fırsatını buluyoruz. Küba 56 yıldır Kuzey Amerika'nın ablukası altında. Kuzey Amerika'nın Küba üzerinde uygulamış olduğu abluka günümüzde de halen devam ediyor. Eğer Küba'nın olur da bir şekilde Kuzey Amerika ile normal ilişkilere sahip olmalarını istiyorlarsa yapmaları gereken şey halihazırdaki ablukayı kaldırmaktır."
Jose Marti Küba Dostluk Derneği üyesi Aslı Demir de geceyle ilgili olarak, "Tepebaşı Belediyesi ile Jose Marti Dostluk Deneği olarak bir kampanya başlattık ve bu kampanya çerçevesinde bu geceyi düzenliyoruz. Kampanya, somut olarak Küba'nın ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin etmeyi amaçlıyor" dedi.
Küba'dan gelen 'Los Amigos' grubunun seslendirdiği Küba müzikleri eşliğinde geceye katılanlar dans etti. Grup, izleyenler tarafından alkışlandı. 'Küba'ya Kalbini Gönder' kampanyasında toplanacak olan enstrüman, enstrüman teli, akort aletleri, boya, fırça, şövale, kalem, defter gibi müzik, resim ve sanat malzemelerinin önümüzdeki Kasım ayında Küba'ya gönderileceği belirtildi.
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