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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

BALKANLAR üzerinden gelen aşırı soğuk hava ile birlikte yoğun kar yağışı Eskişehir'de etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, Eskişehir'in bugünden itibaren 'Ekstrem Soğuk Hava Dalgası'nın etkisi altına girdiğini ve hava sıcaklığının...

Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
BALKANLAR üzerinden gelen aşırı soğuk hava ile birlikte yoğun kar yağışı Eskişehir'de etkili oldu.
Meteoroloji yetkilileri, Eskişehir'in bugünden itibaren 'Ekstrem Soğuk Hava Dalgası'nın etkisi altına girdiğini ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10-15 derece altında seyretmesinin beklendiğini açıkladı. Eskişehir'de bugün hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 2, gece de eksi 9 derece olacak. Sıcaklık yarın daha da azalacak. Pazar günü Eskişehir'de hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 6'ya, gece de eksi 14'e kadar düşecek.
Yetkililer, hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Eskişehir Odunpazarı Merkez İlçe Belediye ekipleri, Vilayet Meydanı'ndaki karları iş makineleriyle temizledi. Vilayet Meydanı'nda zeminin bazı bölümlerinin mermer olması nedeniyle çok sayıda kişi yürürken kayıp düştü.

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