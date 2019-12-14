Eskişehir'de kadınlarlardan şiddete karşı insan zinciri

ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için insan zinciri oluşturdu.

İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için el ele tutuşup, insan zinciri oluşturdu. Öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan kadınlar sık sık Yaşaşın kadın dayanışması sloganı attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ceren Kökoğlu, kadınların dayanışmayla birlikte güçlendiklerini belirterek, şöyle konuştu

2019'un ilk 11 ayında en az 430 kadın öldürüldü. Sadece Kasım ayında en az 39 kadın evli oldukları, eskiden evli oldukları erkekler, beraber oldukları, eskiden beraber oldukları erkekler, akrabaları, tanıdıkları, babaları, oğulları tarafından öldürüldü. Ağzımızdan bir çırpıda çıkıveren bu rakamların ardında yok olan hayatlar, şiddet, istismar, acı ve daha nicesi var. Her gün 1-2 kadın cinayeti haberi duymaya başladığımız bu günlerde katledilen kız kardeşlerimizin rakamların ardına, haber spotlarına sıkıştırılmalarını kabul etmiyoruz. Şiddetin bin bir çeşidiyle baş etmeye çalışan kadınların dayanışmayla nasıl güçlendiğini, ayağa kalktığını biliyoruz. Şimdi ağlamak, yalnız hissetmek, çaresizliğe düşmek zamanı değil. Ayağa kalkmak ve ayakta kalmak zamanıdır.