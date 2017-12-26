Eskişehir'de kadın girişimci adayları sertifikalarını aldı

ESKİŞEHİR'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kapsayıcı Büyüme Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle 'Fikrim Geleceğim' adı altında düzenlenen kadın girişimci yetiştirme programı eğitimlerine katılan 30 girişimci kadın adayı, sertifikalarını aldı.

Eskişehir Divan Express Hotel'de düzenlenen sertifika törenine Ak Parti Milletvekili Emine Nur Günay, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hüsniye Tali, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü Tamer Atabarut, Kapsayıcı Büyüme Derneği Başkanı Kadir Kılıçparlar ile kadın girişimci adayları katıldı.

Törende konuşan milletvekili Emine Nur Günay, 2023 yılında hedefin yüzde 41 kadın istihdam oranına ulaşmak olduğunu söyledi. Günay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir ay önce burada almış olduğunuz girişimcilik eğitimi ile geleceğimizi inşa edecek olan bir bütünün parçaları oldunuz. Günümüzde girişimcilik ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal alandaki etkinliğin itici gücü olarak kabul edilmekte, kalkınma planlarında ve ekonomi politikalarının odağında yer almaktadır. 2017 yılında Türkiye girişimcilik endeksinde 137 ülke içinde 36'ncı sıradadır. Son 3 yılda sıralama olarak 2016 yılında 28'inci, 2015 yılında 25'inci ve 2014 yılında 40'ıncı sırada yer almıştır. Unutmayalım, Türkiye'nin elinde kullanmadığı önemli bir girişimcilik potansiyeli var, o da kadınlardır. Son 10 yılda kadın istihdamındaki artış erkek istihdamındaki artışın iki buçuk katından fazla olmuştur. 2023 hedefimiz ise yüzde 41 kadın istihdam oranına ulaşmaktır. Ancak kadınlar için bu oranları da yeterli bulmuyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından 46 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 kadın girişimci adayına sertifikaları verildi.



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