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Eskişehir'de bir mahalleyi böcekler sardı

ESKİŞEHİR'in Yeşiltepe Mahallesi'ni henüz türü tespit edilemeyen bir böcek türü kapladı. Toz bulutuyla geldiği sanılan binlerce böcek tarım arazilerine yakın ev ve sokaklara dolarken, mahalliden bazılar evlerine giren böcekler nedeniyle...

Eskişehir'de bir mahalleyi böcekler sardı
ESKİŞEHİR'in Yeşiltepe Mahallesi'ni henüz türü tespit edilemeyen bir böcek türü kapladı. Toz bulutuyla geldiği sanılan binlerce böcek tarım arazilerine yakın ev ve sokaklara dolarken, mahalliden bazılar evlerine giren böcekler nedeniyle taşınmak zorunda kaldı. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, mahalleye dolan böceklerden örnek alarak incelenmesi için bakanlığa gönderdi. Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, numune böceklerin incelenmesinin ardından türü ve nasıl yok edileceğinin anlaşılacağını söyledi.
Tepebaşı ilçesine bağlı 11 bin nüfuslu Yeşiltepe Mahallesi'ni böcekler sardı. Tarım arazilerine yakın ev ve sokaklar henüz türü tespit edilemeyen binlerce böcekle doldu. Tepebaşı Belediye Başkanlığı, yaklaşık 10 gün önce ortaya çıkan böceklerle müdahale için ilaçlama çalışmalarına başladı. Günde 3 kez yapılan ilaçlamanın böcekler üzerinde çok etkili olmadığı tespit edildi. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de Yeşiltepe Mahallesi'ne gelerek böceklerden örnekler topladı. Ankara’ya gönderilecek olan böceklerin türünün ve nasıl yok edileceğinin tespiti yapılacak.
Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, böceklerin evlere de girmeye başladığını ve bazı mahalle sakinlerinin bu nedenle evlerini tahliye ederek yakınlarının yanına yerleştiğini söyledi. Muhtar Açıkgöz, "Yaklaşık 10 gündür böcek sıkıntısı yaşıyoruz. Yeşiltepe Mahallemizi tamamen saracak diye endişe ediyorum. Tepebaşı Belediyesi düzenli ilaçlama çalışması yaptı ama önüne geçemedik. Vatandaşlarımız evlerine giren böcekler nedeniyle terk etmek zorunda kaldı. Evlerin içlerine kadar böcekler girmeye başladı. Uykularını helak ediyorlar, çocuklarımız var. Mahallemizde kanser hastası insanlarımız var. İlaçlamayı yaparken de bunlara dikkat ediyoruz. Ama çözüm istiyoruz, vatandaşlarımız evlerini bu nedenle terk etmemeliler. Genellikle mahallenin tarım arazilerine daha yakın olan sokaklarında böcek var. Muhtemelen topraktan geliyor diye düşünüyoruz. Çünkü üreme alanı toprak, mahallenin merkezine doğru yayılmaya başladılar" dedi.
‘TÜRÜ VE NASIL YOK EDİLECEĞİ TESPİT EDİLECEK’
Böceklerin 10 gün önce toz yığınıyla birlikte Konya’da civarından geldiğini tahmin edildiğini ifade eden Açıkgöz, "Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz burada numune alıyorlar. Bana verilen bilgiye göre, bu böcekler yaklaşık 10 gün önce Konya üzerinden gelen bir toz yığınıyla geldiği söyleniyor. Evlerini terk eden vatandaşlarımız var, insanların üzerlerinde yürüyor böcekler. Böceklerden numuneler alındı. Bunlar incelendikten sonra hangi tür ve nasıl yok edileceği belirlenecek. Çünkü klasik ilaçların hiçbir faydası olmadı. İnsanlar eczanelerde haşere ilacı bırakmadılar, kendi çaplarında önlem almaya çalıştılar ama yeterli gelmedi" diye konuştu.
BÖCEKLER NEDENİYLE EVİNDEN AYRILDI
Yeşiltepe Mahallesi’nde evine giren böcekler nedeniyle eşi ve çocuğuyla birlikte oturamaz hale geldiğini anlatan Sedat Tandoğan, "Cam aralarından evlerimize kadar giriyor. Bu sene ekimi yapılmayan tarladan geldiğini düşünüyoruz. Evin her yerinde varlar, 10 gündür arkadaşlarımızın evinde kalıyoruz. Devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Evde iki çocuğum var, biri hasta durumda. Böcekler olduğu için evimi boşaltmak zorunda kaldım" dedi. Yeşiltepe Mahallesi’nde oturan Gülnur Yılmaz da böceklerin evlerine kadar geldiğini belirterek, "Mahallede böcek vardı ama bu kadar çok değildi. Artık evlerimize kadar giriyor. Böcekler üzerimize yapışıyor, ısırmıyorlar ama huylandırıyorlar. Benim evime girmedi ama kapı eşiğindeler. Bir an önce her yeri sarmadan durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.  

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