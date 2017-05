Eskişehir'de Bilişim Semineri

Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de düzenlenen Bilişim Semineri'ne katılan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Zihni Manap, WannaCry virüsüne karşı vatandaşları uyarak bilmedikleri, tanımadıkları kişilerden gelen mailleri açmamalarını istedi,

Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı'nda 'Bilişim Semineri' düzenlendi. Seminere Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda davetli katıldı. Ahmet Ataç, "Kentlerin yönetiminde bilişimin önemi artıyor ve ihtiyaç oluyor. Özellikle güvenlik, ulaşım ve enerji konularında ihtiyacı çok fazla. Şimdi her şey akıllı olmaya başladı. Telefonlar akıllı oldu, evler akıllı oldu, evdeki perdeler akıllı oldu. Dolayısıyla kentler akıllı oldu. Ama burada ihtiyaçların doğru tespit edilmesi lazım. Verilerin ve teknolojilerin doğru olarak kullanılması lazım" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın ardından seminerin açış konuşmasını yapan gazeteci ve TV programcısı Cem Seymen de tarıma gereken önemin verilmesi gerektiğini söyledi. Seymen "Bugün sanayileşmiş bütün ülkelerine baktığımızda tarım ülkesi olmayan tek bir sanayi ülkesi yoktur. Her şeyin temeli tarım. Çünkü tarım demek, kırsal kalkınma demek. Kırsal kalkınma demek, üniversite demek, eğitim demek, çocuklarını daha iyi okullarda okutabilecek ailelerin maddi özgürlüğü demek. Ama her şeyden önce sanayi üretimi için hammadde demek"şeklinde konuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Zihni Manap son günlerde gündemde olan siber saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Manap, şunları söyledi:

"Cuma gününden beri ortaya çıkan WannaCry, biz bunlara fidyeci yazılımlar diyoruz. Bu fidyeci yazılımların 50 çeşidi var. WannaCry da bunların en sonlarından bir tanesi. Bu tip fidyeci yazılımlar bizim karşımıza iki şekilde çıkıyor. Bilgisayarınızın ekranına bir şey geliyor. Ondan sonra siz bilgisayarınızı hiçbir şekilde kontrol edemiyorsunuz. Ancak bu şu anda çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Diğer yöntem asıl yöntemimiz virüs bilgisayarınıza bulaştığı zaman bu virüs bütün dosyalarınızı şifreliyor ve siz artık o dosyalarınıza ulaşamıyorsunuz. Bu hackerler dosyaları açabilmeniz için sizden para istiyor. Özelikle bu hackerlere para verilmemesini istiyoruz. Çünkü dosyalarınızı geri getirme garantiniz yok. Parayı ödediğiniz zaman şahsın size şifreyi verme, dosyanızı açma garantisi yok. Sonuçta sizler suçlulara para ödemiş oluyorsunuz. Suçlular görüyorlar ki bu işte para, insanlar parayı ödüyorlar ve bunun üzerine sürekli geliştirmeye başlıyorlar."

Virüslerden korunmak için yedekleme yapılmasını öneren Ahmet Zihni Manap,"Bilgisayarlarınızdaki tüm verilerinizi mutlaka o bilgisayar dışarısında başka bir yere yedekleme yapın. Mailinize gelen sahte fatura, kargo, banka adresleri gibi yerlerden gelen linklere tıkladığınız zaman bu virüs sizin sisteminize ulaşmış oluyor.Tanınmayan kişilerden gelen e-postaları, e-posta ekinde farklı bir şey gördüğünüzde ya da şüpheli gördüğünüz dosyaların kesinlikle açılmamasını istiyoruz. Bununla karşılaşıldığı zaman internet bağlantısı çıkartılsın, o bilgisayar hemen izole edilsin. Bilgisayarı kapattığınız zaman virüsün bir nevi çalışmasını engellemiş oluyorsunuz" dedi.

