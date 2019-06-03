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Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyareti 

ESKİŞEHİR'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları ve kentliler Hava Şehitliği'ne gelip şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları ve kentliler, şehitlerin mezarlarını...

Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyareti 
ESKİŞEHİR'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları ve kentliler Hava Şehitliği'ne gelip şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.
Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları ve kentliler, şehitlerin mezarlarını ziyaret edip, dua okudu. 1994 yılında Sivas’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Astsubay Çavuş Halil Çetin’in yakınları şehidin mezarı başında gözyaşı döktü.
Çetin'in yengesi, "Ben 10 yaşındayken baktım büyüttüm. Asker yaptım, astsubay yaptım ama olmadı. Damat edemedim, evlendiremedim. Eşyaları kaldı mağazada. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Her gün başka şehit haberi geliyor ne zaman bitecek bilmiyorum. Benim kardeşimin belki çocukları olacaktı, büyütecekti. Ama yok. Her geldiğimde ağlıyorum. Ben onlara gelin geldiğimde 10 yaşındaydı. Sırtını yıkardım, damat edeceğim derken kara toprağa verdim" diye konuştu.
'BURAYA DA GELİP BİR DUA OKUYUN'
Şehidin ağabeyi Cemalettin Çetin (58) ise "Kardeşim Sivas'ta şehit oldu. Sivas’a gelince sevindik ama Sivas’ta şehit haberini aldık. Olacak şey mi? Buraya her gün uğruyoruz. Mezarını suluyoruz, temizliyoruz.  Asri mezarlıktan geliyorum. Orası çok kalabalık, arabadan geçilmiyor. Oradan buraya geldik, burada kimse yok. Aslında ilk önce şehitler ziyaret edilir. Tamam oğlun şehit değildir ama buraya uğrayıp, hiç olmazsa bir dua okuyun" dedi.

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