Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Eskişehir'de balık ölümleri araştırılıyor

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'nın bazı bölgelerinde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından araştırma başlatıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Salih Söğüt,...

Eskişehir'de balık ölümleri araştırılıyor
ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'nın bazı bölgelerinde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından araştırma başlatıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Salih Söğüt, toplu balık ölümleriyle ilgili yapılan ihbarlar üzerine Porsuk Çayı'nın 3 değişik noktasında su ve balık numuneleri aldıklarını söyledi. Numunelerin tahlil için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarına gönderdiklerini belirten Söğüt şöyle konuştu:
"Bu tür balık ölüm ihbarları İl Müdürlüğümüzce anında ve hızlı bir şekilde hassasiyetle değerlendirilmektedir. Balık ölümü ihbarı üzerine Porsuk Çayı'nda ekibimiz giderek gerekli çalışmaları yapmışlardır. 3 ayrı günde 3 değişik noktada balık ölümleri tespit edildiği yerlerde hem su numuneleri hem balık numuneleri alınarak Bakanlığımızın ilgili enstitü ve labaratuvarlarına hızlı bir şekilde gönderilmiştir. İlgili enstitü ve labaratuvarlardan sonuçlar geldiğinde kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.