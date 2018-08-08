Eskişehir'de 63 çift, 08.08.2018'de nikah kıydırdı

ESKİŞEHİR'de mutlu günlerinin özel tarihe denk gelmesini isteyen 63 çift, 08.08.2018'de belediye nikah dairelerinde hayatlarını birleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Dairesi'ne 08.08.2018 tarihi için 17 çift başvururken, Tepebaşı Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi nikah dairelerine de 23'er çift geldi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Necdet Alpata Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan çiftlerden Ceyhun Beysir ile Yasemin Beysir çok mutlu olduklarını belirtti. Ceyhun Beysir, "Bugünü eşim Yasemin istedi. Tarihler dolmuştu. Bir tanıdığımız vardı, Allah razı olsun bizi kırmadı, araya sıkıştırdı. Biz de nikahımızı bu şekilde kıydık. Erkekler için akılda kalıcı bir tarih. Hediye işini de kolaylaştırdı, yoksa unuturdum" diye konuştu. Yasemin Beysir de "Nikahımızın tarihi uyumlu, sıralı geliyor. Bu yüzden tercih ettik" dedi.

Erdem Erdoğan ve Nazar Erdoğan çifti de, nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını istedikleri için 8 Ağustos'u tercih ettiklerini söyledi. Erdem Erdoğan, "8 Ağustos'u özellikle seçtik. Özel tarih olsun istedik, özel bir ilişki yaşıyoruz çünkü" diye konuştu. Nazlı Erdoğan da "Bugünü özellikle seçtik. Bugünün bizde daha farklı anlamı vardı. Tanışma tarihine de yakındı. Onun için bugünü seçmek istedik. Bir de unutulması kolay olmasın diye seçtik" dedi.



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