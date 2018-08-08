Eskişehir'de 33 ülkenin yumurtaları sergide 

ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde, 33 ülkeden getirilen 105 tavuk ırkına ait yumurtalar sergileniyor.Eskişehirli yumurta şirketi sahibi Mehmet Çalıklı'nın Tepebaşı Belediyesi'nin sponsorluğunda bir alışveriş merkezinde açtığı yumurta sergisi, ilgi görüyor. 33 ülkeden toplam 105 tavuk ırkına ait yumurtaların yer aldığı sergide ayrıca yılan, kaplumbağa ve köpek balığı yumurtaları da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.Sergide birçok yumurta çeşidinin olduğunu belirten Mehmet Çalıklı, "Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. 33 ülkenin 105 çeşit tavuk ırkından yumurta sergiliyoruz. Ayrıca yılan, köpek balığı ve kaplumbağa yumurtaları da bulunuyor. Sergi, vatandaşların çok ilgisini çekiyor. Yumurta deyip geçiyoruz ama birçok yumurta çeşidi var. Her ırkın protein değerleri ve içerikleri farklı. Renkli yumurtalarımız da var. Irk olarak küçük yumurtlayan tavukların yumurtaları var. Sergimiz 12 Ağustos'a kadar açık kalacak" dedi.

FOTOĞRAFLI