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Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 17 metre derinliğinde obruk oluştu. Sivrihisar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde oluşan ve muhtar Mehmet Çimen’e ait tarlada meydana gelen obruk, endişe yarattı....
GENEL 24.08.2019, 09:56
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 17 metre derinliğinde obruk oluştu.
Sivrihisar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde oluşan ve muhtar Mehmet Çimen’e ait tarlada meydana gelen obruk, endişe yarattı. Çimen, obruğun yerleşim alanlarına yakın olduğunu belirterek, "Bu tarlada arkadaşım yonca işliyordu. Birden göçme olmuş. Obruk, yaklaşık 7 metre çapında 17 metre derinliğinde. Bunların daha küçükleri mahalle içlerinde, yakın olan yerlerde de vardı. Onları kapattık. Bizim buradaki en büyük olan bu. İçerisinde su da var. Neden olduğunu bilmiyoruz. Burada su kanalımız vardı. Su kanalı kesildiği için olabilir. Çünkü sular aşağı çekildi. Hayvanlarımızın olduğu yer burası. 200- 250 metre yakınlıkta yerleşim alanı var. Endişe duyuyoruz. Yetkililere bildirdim ama daha gelmediler. Ben de kendi imkânlarımla kapatmaya çalışacağım" dedi.
Sivrihisar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde oluşan ve muhtar Mehmet Çimen’e ait tarlada meydana gelen obruk, endişe yarattı. Çimen, obruğun yerleşim alanlarına yakın olduğunu belirterek, "Bu tarlada arkadaşım yonca işliyordu. Birden göçme olmuş. Obruk, yaklaşık 7 metre çapında 17 metre derinliğinde. Bunların daha küçükleri mahalle içlerinde, yakın olan yerlerde de vardı. Onları kapattık. Bizim buradaki en büyük olan bu. İçerisinde su da var. Neden olduğunu bilmiyoruz. Burada su kanalımız vardı. Su kanalı kesildiği için olabilir. Çünkü sular aşağı çekildi. Hayvanlarımızın olduğu yer burası. 200- 250 metre yakınlıkta yerleşim alanı var. Endişe duyuyoruz. Yetkililere bildirdim ama daha gelmediler. Ben de kendi imkânlarımla kapatmaya çalışacağım" dedi.
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