Eskişehir'de '15 Temmuz' anma etkinliği

ESKİŞEHİR'de düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinliğine binlerce kişi katıldı.Valilik tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile binlerce kişi katıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in dua okutmasının ardından konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Milletimize, maddi, manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Tarihi kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti, 2 yıl önce 15 Temmuz 2016'da yeni bir tarih, yeni bir destan yazdı. Ülkemizin istikrarlı ilerleyişini hazmedemeyen, ülkemiz üzerinde alçak ve sinsi oyunlar besleyen dış güçler ve onların maşası olan hain FETÖ Terör Örgütü'nün kanlı saldırıları tarihin kaydettiği en büyük ihanet ve hain darbe girişimidir. Asker kıyafetine bürünmüş alçakların millete kurşun sıkıp bomba yağdırdığı o karanlık ve uzun gecede aziz Türk milletimizin yazdığı kahramanlık asla ve asla unutulmayacaktır. Aziz milletimiz; üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara adeta sel gibi dökülerek meydanı hain darbecilere bırakmamış adeta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhu ile alçaklara geçit vermeyerek dur demiştir."AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise, "15 Temmuz, bir milletin yeniden dirilişinin destanı, tarihi, miladı olmuştur. O gece dünya tarihinde bir başka örneği olmayan bir büyük destan yazılmıştır" dedi.Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dev ekranlara yansıtıldı.

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