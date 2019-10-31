Eskişehir'de 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşü

ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Porsuk Bulvarı'nın Atatürk Caddesi girişinde başlayan yürüyüşe aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu'nun marşlar çaldığı yürüyüşte sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Kalabalık Vilayet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve ADD Başkanı Azmi Kervan yaptıkları konuşmalarda yürüyüşe katılanların bayramını kutladı. Kalabalık konuşmaların ardından dağıldı.





