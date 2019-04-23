Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Eskişehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuray Akçasoy, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, yaptığı konuşmada, "Bugün Türk milletinin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegane temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk milletinin varlığı ve kaderi üzerindeki hakimiyetini resmen ilan ettiği günün yıl dönümüdür. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz" dedi. Tören, öğrencilerin şiir okuması ve gösteri sunması ile sona erdi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla devam etti. Törende konuşan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik “Biz, tarihte çocuklarına bayram hediye eden tek milletiz. Biz çocuklarımızı geleceğe güvenle bakan ve geleceği onlara emanet edeceğimiz kuşaklar olarak bakıyoruz. Onlar bizim için çok önemli" dedi. Tören, öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ile tamamlandı.

Kütahya'daki kutlamalar ise, Kütahya Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Dumlupınar Spor Salonu'nda devam eden törene, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile çok sayıda kişi katıldı. Kütahya İl Milli Eğitim Müdür vekili Hasan Başyiğit törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni bir dönemin başlangıcı olan ve devletimizin temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920 tarihi milletimizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir" dedi. Tören, öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösteriyle son buldu.

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