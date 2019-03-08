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Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - AVRUPA Leylek Köyleri Birliği'ne üye olan Bursa'nın Eskikaraağaç Mahallesi’nde Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından yuva temizliği yapıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan temizlik bu yıl da özenle gerçekleştirilirken...

Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - AVRUPA Leylek Köyleri Birliği'ne üye olan Bursa'nın Eskikaraağaç Mahallesi’nde Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından yuva temizliği yapıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan temizlik bu yıl da özenle gerçekleştirilirken farkındalık yaratması hedeflendi.
Çalışma kapsamında bir yandan Eskikaraağaç Mahallesi sokakları temizlenirken, diğer yandan yuvalara çıkan ekipler, leylekler tarafından yuva malzemesi sanılarak yuvaya taşınan yabancı cisimleri topladı. Leyleklerin özellikle saman balyaları, misina ve naylon poşetleri yuva malzemesi olarak kullanması, ne yazık ki yumurtadan çıkan yavrular için ölümcül bir risk oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda her defasında bir yavrunun ölümüne veya sakat kalmasına neden olan bu duruma karşı Karacabey Belediyesi, geçen yıl başlattığı çalışma ile baharda leylekler gelmeden yuvalardan bu tarz risk oluşturan materyalleri topluyor.
DİĞER KENTLERE ÖRNEK
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dere ve göl kenarına bırakılan olta artıkları, ağ ve misinalar, naylon ve plastik gibi pek çok ürünün, leylek ve benzeri kuşlar tarafından yuva malzemesi olarak kullandığını ve bunun yavruları öldüren sonuçlara neden olduğunu üzücü şekilde tecrübe etmiştik. Bununla ilgili leylek köyümüz başta olmak üzere, civar bölgelerde bilgilendirme çalışmaları ile atıkların çöpe atılmasının önemine değindik. Ancak bu esnada da ekiplerimizle yuvaları tek tek temizleyerek, riski en aza indirmek istedik. Ve 2 yıldır bu sebepten olan ölümleri yüzde 100 ortadan kaldırmış olduk. Bizler bunu her yıl yavru dönemi öncesi yapıyoruz. Diğer şehirlere de örnek olmasını dileriz" dedi.
Öte yandan yuva temizliği için merdivenle direklere çıkan ekipler, leylek yuvalarının altını kullanan serçe vb. küçük kuşların da elektrik hatları arasında yangın çıkarma riskini ortadan kaldırmak için belediye tarafından yaptırılan ahşap kuş yuvalarını konumlandırdı. Bu sayede serçe gibi küçük kuşların, rastgele elektrik telleri arasında girip yuva yapmasına engel olunarak, olası bir yangın riski de ortadan kaldırıldı.

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