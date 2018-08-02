Eskici, güneşten şemsiye ve şapka ile korunuyor

Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'da, bunaltıcı sıcaklar yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda gezen eskici Mehmet Ali Yılmaz (49), yakıcı güneşten korunma yöntemi geliştirdi. Seyyar arabasına şemsiye yerleştiren ve şapka takan Yılmaz, "Arabamın ön kısmına bıraktığım gölgelik sayesinde sıcak havalarda çalışıyorum" dedi.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Batman merkezde, seyyar satıcılar ve eskiciler, kendilerini güneşten koruyacak ilginç yöntemler geliştiriyor. Kentte eskicilik yapan Mehmet Ali Yılmaz, eski eşyaları almak için mahalleleri ve sokakları dolaşıyor. Özellikle öğle saatlerinde etkili olan yakıcı güneşten korunmak için seyyar arabasına şemsiye yerleştiren Yılmaz, "Eski eşyaları torbalara istifliyorum. Arabamın ön kısmına da bıraktığım gölgelik sayesinde sıcak havalarda çalışıyorum" diye konuştu.

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