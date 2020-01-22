Son Dakika
Eski tip sürücü belgelerinin değişim süresi uzatıldı
GENEL 22.01.2020, 15:56
NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır."
"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır."
8°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|64
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|23
|45
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|23
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|24
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Newcastle
|24
|30
|14. Burnley
|23
|27
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|22
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016