Eski sevgili kurbanı Sinem, gözyaşlarıyla uğurlandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski İlçesi'nde dün akşam eski sevgilisi 25 yaşındaki Tolga Tunç'un pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü 25 yaşındaki Sinem Kır'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde geçen yıl Nadırlı Köyü'nde ücretli öğretmen olarak görev yapan Sinem Kır, bu yıl atanamayınca ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda 20 gün önce muhasebeci olarak çalışmaya başladı. Kır'ı bir süre arkadaşlık yaptığı ve ayrıldığı belirtilen bir durumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga Tunç ile dün telefonla görüştü. Görüşmenin ardından istasyona gelen elinde bir kutu ile gelen Tunç, görevlilere, "Sevgilime hediye getirdim" diyerek istasyonun ikinci katında çıktı. Burada çalışanlara da "Sevgilime hediye vereceğim. Sizi dışarı çıkın" demesi üzerine çalışanlar odadan ayrıldı. Tunç, paketinden pompalı tüfeği çıkarıp, Sinem Kır'ın başına ateş ederek öldürdü. Tüfeği bu kez çenesinin altına dayayan Tunç, tetiği çekerek yaşamına son verdi.Babasını 2007 yılında kanserden kaybettiği belirtilen Sinem Kır'ın cenazesi, bugün ilçenin Çiğdemli Köyü'nde bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Evinde helallik alındığı sırada genç kızın annesi Fethiye, kardeşleri Fikriye ve Halime, gözyaşları dökerek ağıtlar yaktı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı anne Kır, "Seni böylemi görecektim benim kınalı kuzum" diye ağladı. Genç kız daha sonar köy mezarlığında toprağa verildi.Sinem Kır'ı pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar eden Tolga Tunç'un cenazesi ise Vize İlçesi'ne götürüldü. Tunç, ilçenin Evrenli Köyü'nde yarın toprağa verileceği belirtildi. Tunç'un olayda kullandığı pompalı tüfeği ilçedeki bir av bayisinden aldığı öğrenildi. Polis, tüfeğin satın alındığı bayinin ifadesine başvurdu.

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