Eski rektör Prof. Dr. Namık Çevik'e son görev

İZMİR'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik için, DEÜ Rektörlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen salı günü saat 16.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışırken, Alihan A. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Prof. Dr. Namık Çevik için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü binasında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çevik'in yakınlarının yanı sıra Başkent Üniversitesi Kurucu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik de katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Prof. Dr. Çevik'in eşi Prof. Dr. Necla Çevik, törende eşi için yazdığı şiiri okudu. Şiir okunması sırasında törendekiler gözyaşlarına hakim olamadı.Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversiteye ve bilime yaptığı katkılardan ötürü Çevik'e gıyabında teşekkür ederken, Prof. Dr. Mehmet Haberal, ağabey-kardeş ilişkisine sahip olduklarını söylediği Çevik'in ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirtti.Çevik için Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi'nde de bir tören düzenlendi. Çevik, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindide kılınacak cenaze namazı sonrasında Doğançay Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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