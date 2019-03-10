Eski oyuncakları tamir edip, binlerce çocuğa ulaştırdı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Muammer Kavazoğlu’nun (36) çöp konteynerinin yanında atılan oyuncakları tamir edip ihtiyacı olan bir çocuğa hediye ederek başlattığı proje, bugüne kadar 3 binden fazla çocuğa ulaştı. Hedefinin 1 milyon oyuncağı çocuklara ulaştırmak olduğunu belirten Kavazoğlu, gece gündüz çalıştığını belirtti.Orhangazi'de emlakçılık yapan Muammer Kavazoğlu, yolda yürürken çöp konteynerinin yanında bir poşet dolusu eski oyuncak buldu. Kavazoğlu oyuncakları evine götürüp tamir ederek, yoldan geçen bir çocuğa hediye etti. Çocuğun ve ailesinin duyduğu mutluluktan etkilenen Muammer Kavazoğlu, 'Atma' projesini geliştirdi. 'Atma, tamir olsun, çocuklara umut olsun' sloganıyla yola çıkan Kavazoğlu, 2017 Eylül ayından bu yana 3 bin 300 çocuğa, tamir edip, temizlediği oyuncakları ulaştırdı.Mahalledeki arkadaşları ve yakınlarının da kendisine yardımcı olduğu Kavazoğlu, proje kapsamında bir hedef belirlediğini belirtti. Kavazoğlu, "Hedefimiz 1 milyon oyuncak olmak üzere, 3 bin 300 tane çocuğu mutlu ettik. Buraya gelen oyuncakların yüzde 95'lik bir oranı Türkiye genelinden geliyor. Yüzde 5'lik oranı da İsveç, Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi başka ülkelerden geliyor. Bu oyuncaklar geldikten sonra çalışma atölyemize getiriyoruz. burada ayırma işlemini yapıyoruz. Ayırma işleminden sonra depoluyoruz. Sonra depodan alıp, tek tek işlem yapıyoruz. Yapıldıktan sonra da tekrar temizleme, hijyenleme, paketleme daha sonra da kutulayıp gönderme işlemimiz oluyor" dedi.KİMİ YEDEK PARÇAYA, KİMİ GERİ DÖNÜŞÜMESosyal medya üzerinden ulaştığı kişilerden gelen eski oyuncakları, durumlarına göre değerlendirdiklerini belirten Kavazoğlu, "Hiç kullanılmayacak durumda olan oyuncakların tamamı yedek parçaya ayrılıyor. Yedek parçaya ayırdığımız oyuncak, yarın başka bir oyuncağa parça olabiliyor. Çok parçalanmış hiç kullanılmayacak durumda olan plastik parçaları geri dönüşüme veriyoruz. Bunun karşılığında bize sıfır oyuncak geliyor. Diğer kutu ve ahşap parçaları da ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriyoruz" şeklinde konuştu.BU PROJEDE PARA GEÇMİYORYürüttükleri projeye destek olmak isteyenlerden para kabul etmediklerini belirten Kavazoğlu, "Bize para vermek isteyenlere, 'sizin vereceğiniz para miktarı kadar ya bize yeni oyuncak alın ya da bizim ihtiyaç listemizde olan materyallerden ve malzemelerden temin edin' diyoruz.18 aydır bu projeyi yürütüyoruz. Yaklaşık 3 bin 300 oyuncak içerisinde biz şunları yaptık. Oyuncakta israfı önledik. Geri dönüşümü sağladık. Tabanca gibi oyuncakları yollamayarak çocukların şiddet eğilimini önlemiş olduk. İhtiyaç sahiplerini gözettik. İnsanları mutlu ettik. Hem aileyi, hem de çocukları mutlu ettik. Doğayı koruduk. Yedek parçalarımızı güçlendirdik. Bozuk olan oyuncakların parçalarını diğer tamir edilecek oyuncaklar için kullandık. İnsanları bilinçlendirdik. okullara, derneklere giderek birebir ya da workshop'larla bire bir giderek bilgi verdik. En önemlisi milli serveti koruduk" dedi.Türkiye'nin pek çok noktasına oyuncaklar ulaştırdıklarını söyleyen Kavazoğlu, "Bu proje kapsamında Türkiye içinde, cezaevleri, yetimhaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, kurumlar, dernekler, okullara oyuncak gönderdik. Yaklaşık 45 ile oyuncak gönderdik. Bazı yardım kuruluşları vasıtasıyla da Suriye'deki çocuklara da oyuncak ulaştırdık" şeklinde konuştu.Projeyi her açıdan desteklediklerini belirten Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz ise, "Ben bu davranışı yüz yılın iyilik hareketi olarak değerlendiriyorum. Çünkü hiçbir para almadan kendi gayretleriyle bunu her yere ulaştırıyor. Bu projenin bütün Türkiye'ye ve dünyaya örnek olması gerekiyor. Çünkü iyiliğe, yardımlaşmaya, paylaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

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