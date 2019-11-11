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Eski NASA çalışanı, Merkür tutulmasını teleskobuyla izledi

NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan bilim insanı İtalyan asıllı...

GENEL 11.11.2019, 17:59
Eski NASA çalışanı, Merkür tutulmasını teleskobuyla izledi
NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan bilim insanı İtalyan asıllı Dr. Fabrizio Pinto (58), Merkür geçişini evinin terasından takip etti. Geçişin Uzay ve Havacılık araştırmaları bakımından oldukça önemli olduğunu söyleyen Pinto, "Bu olanlar Merkür'ün yörüngesini anlamamızı sağlıyor. Bugün Merkür, Dünya ve Güneş bir sıralanma halinde. Bir dahaki geçiş ise ortalama 2032 yılında gerçekleşecek" dedi.
Uzay ve havacılık camiasının başlıca araştırma konularından biri olan Merkür geçişi, 11 Kasım tarihinde Türkiye saati ile 15.30'dan itibaren gerçekleşmeye başladı. Bir yüzyılda sadece 13 kez meydana gelen tutulma, meraklıları tarafından heyecanla takip edildi. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi bilim insanı İtalyan asıllı Fabrizio Pinto da, Merkür tutulmasını evinin terasından takip etti. Amerika'dan getirttiği ekipmanlarla evinde kendine bir laboratuvar ortamı oluşturan Pinto, evindeki teleskobuyla geçişi anbean kaydetti. Tutulmanın Merkür'ün yörüngesini anlamamızı sağladığını belirten Pinto, "Şu anda Merkür, Dünya ve Güneş bir sıralanma halinde ve bu her zaman olan bir şey değil ortalama 15 yılda bir görülüyor o yüzden önemli bir konu. Bir sonraki Merkür Geçişi 2032 yılında olacak" dedi.
'ÇEKİM KUVVETİ DÜNYAYI ETKİLEYEBİLECEK KADAR DEĞİL'
Merkür tutulmasının bilim camiasındaki öneminden söz eden Dr. Pinto, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Einstein'in 'Genel Görelilik' teorisinin bu yıl 100'üncü yılı ve Einstein bu teorisini Merkür'ün geçişini ispatlamak için kullanmıştır. Bu yüzden Merkür'ün geçişi tüm bilim camiası açısından çok önemli. Merkür Güneş'e en yakın gezegen ve Güneş çok büyük olduğu için bu hareketi etkiliyor. Merkür geçişinin günlük yaşama çok fazla bir etkisi yok çünkü çok küçük bir nokta şeklinde Güneş önünde duracak. Bu geçişin insanlar üzerinde bir etkisi olmayacak. Çekim kuvveti dünyayı etkileyebilecek kadar değil. Ay tutulması olduğunda dalgalanmalar ve gel-git oluyor ancak Merkür oldukça uzakta. Bu geçişin çıplak gözle görülmesi mümkün değil ama ekipmanla takip edilebilir. Merkür geçişi, Türkiye'den Amerika'ya kadar geniş bir alanda izlenebilecek. Türkiye'de başlangıcı görünecek, bitişi ise Amerika yönünden izlenebilecek. Türkiye'nin batısındaki iller geçişin bitimini daha rahat gözlemleyebilecek."

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