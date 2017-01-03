Eski muhtar av tüfeğiyle intihar etti

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, eski muhtar 47 yaşındaki çiftçi Ali Bahar, göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.Mecidiye Mahallesi'nde eski muhtar, evli ve 2 çocuk babası, çiftçi Ali Bahar, geçen pazar günü evinde yalnızken av tüfeğini göğsüne dayayarak tetiği çekti. Kanlar içinde yerde yatan Ali Bahar'ı, kızı ve acemi birliğindeki eğitimini tamamladıktan sonra izne gelen oğlu buldu. Bahar'ın çocuklarının yardım istemesiyle, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Bahar'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Bahar'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından Akhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Bahar, dün ikindi namazının ardından Mecidiye Mahallesi'nde toprağa verildi. Ali Bahar'ın, oğlunun Ankara'daki acemi birliğinin ardından Hakkari'ye dağıtıma gideceğini öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.Yardımsever ve sakin bir yapıya sahip olan Ali Bahar'ın çocuklarına düşkün olduğunu belirten komşuları, "2- 3 gündür bir köşede üzgün bir şekilde oturdu. Derdinin olmadığını, sadece oğlu Gökhan'ın Hakkari'de askerlik yapacağına üzüldüğünü söyledi. Ali Bahar'ın intihar etmesine anlam veremedik. Her halde içine kapanık biri olduğu için bunalıma girdi" dedi.FOTOĞRAF