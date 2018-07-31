 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Eski milletvekili Tevfik Türesin vefat etti

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Doğru Yol Partisi (DYP) Bolu  eski milletvekili Tevfik Türesin (82), yaşamını yitirdi. Geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bulunan özel bir hastanede tedavisi devam eden DYP Bolu eski milletvekili...

Eski milletvekili Tevfik Türesin vefat etti
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Doğru Yol Partisi (DYP) Bolu  eski milletvekili Tevfik Türesin (82), yaşamını yitirdi.
Geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bulunan özel bir hastanede tedavisi devam eden DYP Bolu eski milletvekili Tevfik Türesin, vefat etti. Türesin'in cenazesinin yarın, Mudurnu Yıldırım Beyazıd Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından ilçede bulunan Hacettepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1936 yılında dünyaya gelen Türesin, İstanbul Halkalı Ziraat Okulu'ndan mezun olarak tavukçuluk alanında çalışmaya başladı. Bir dönem, Türkiye'nin en büyük beyaz et firmalarından birisi durumuna gelen Mudurnu Tavukçuluk A.Ş'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüten ve DYP'den 19'uncu Dönem Bolu milletvekilliği yapan Türesin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar