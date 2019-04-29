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Eski kitapları satarak sokak hayvanlarına mama alıyorlar

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde ilkokul öğrencisi 2 arkadaş, okul çıkışı eski hikaye kitaplarını sokakta açtıkları tezgahta satarak sokak hayvanlarına mama alıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Sandıklı...

Eski kitapları satarak sokak hayvanlarına mama alıyorlar

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde ilkokul öğrencisi 2 arkadaş, okul çıkışı eski hikaye kitaplarını sokakta açtıkları tezgahta satarak sokak hayvanlarına mama alıyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Sandıklı Nazmi Topçuoğlu İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nursen Oktay (9) ile İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi arkadaşı Ceren Koca (10), sokak hayvanlarına mama alabilmek amacıyla ortak bir proje başlattı. Hayvansever öğrenciler arkadaşlarından topladıkları eski hikaye kitaplarını sokakta tezgah açarak satışa çıkardılar. Tezgah başında Nursen Oktay keman, Ceren Koca da flüt çalarak 2 haftada 79 TL'lik kitap satışı yaptı. İki hayvansever kısa zamanda elde ettikleri gelirle mama alıp, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri doyurdu. Herkesin kendilerine destek olduğunu belirten Nursen Oktay, "Fikir ilk benim aklıma geldi. Ceren'e durumu anlattım. Arkadaşlarımızdan ve kendi evimizdeki okunmuş eski hikaye kitaplarını toplayarak, satmaya başladık. İki haftadan beri okul çıkışları mahallemizde açtığımız tezgahta hikaye kitaplarını satıyoruz. Mahallemizdeki insanlar da bize çok destek oluyor, kitap alıyorlar. Kitapları 1- 5 TL arasında satıyoruz. Sokak hayvanlarının doyduğunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.
Arkadaşı Ceren Koca ise "Ben de arkadaşım Nursen'e destek olmak için buradayım. Hayvanların bizden daha çok ihtiyaçları var. Çünkü onlar kendi yemeklerini kendileri alamıyorlar. Kendileri bir şeyler yapamıyorlar arkadaşımla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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