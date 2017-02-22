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Eski jandarma personeline FETÖ operasyonu

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihraç edilen 12 eski jandarma personeli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet...

Eski jandarma personeline FETÖ operasyonu
İZMİR İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihraç edilen 12 eski jandarma personeli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün jandarma içindeki yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir, Sakarya, Tunceli, Niğde, Adıyaman, Yozgat ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 eski asker gözaltına alındı.
 

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