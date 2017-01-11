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Eski İzmir evleri kurtarıcısını bekliyor

İZMİR'in Kadifekale ve Basmane arasında daha çok bulunan tarihi evlerinin bazıları, kaderine terk edildi. Çatıları, cumbaları çöken evler kullanılmaz halde geldi. Bölge halkı, sahiplerinin yaptırmadığı, yıkılma tehlikesi...

Eski İzmir evleri kurtarıcısını bekliyor
İZMİR'in Kadifekale ve Basmane arasında daha çok bulunan tarihi evlerinin bazıları, kaderine terk edildi. Çatıları, cumbaları çöken evler kullanılmaz halde geldi. Bölge halkı, sahiplerinin yaptırmadığı, yıkılma tehlikesi olan bu yapıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip restore ettirmesini istedi.
Kentin tarihi semtlerinden olan Kadifekale ve Basmane arasında bugüne kadar zamana meydan okuyan tarihi evler, son dönemde bakımsız bırakılıp kaderlerine terk edildi. Çatıları, cumbaları çöken evlerin içleri oturulamaz hale geldi. Her an yıkılma tehlikesi yaşanmaya başladı. Bazı evlerin çevresi de belediye ekiplerince, demir kafeslerle korumaya alındı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Kurtarıcılarını bekleyen evlerin eski güzel hallerini bilen semt sakinleri, bugünkü içler acısı haline tepki gösterdi. Kentin kültürel değerlerine önem veren vatandaşlar, sahiplerinin yaptırmadığı bu yapıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip, restore ettirmesini istedi.
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